Da konnten sich selbst die Security-Männer vor Lachen nicht halten. Denn wo Camila Cabello (21) auftaucht, liegt immer eine Prise Verrücktheit in der Luft. Am Flughafen von Los Angeles sorgte die Sängerin jetzt wieder einmal für einen Ausnahmezustand: Sie verwandelte das Gate kurzerhand in einen roten Teppich der Extraklasse. Paparazzi ertappten sie während des Sicherheits-Checks und zur Belustigung aller warf sich die Musikerin in Pose.

Seit Mittwoch kursieren im Netz eine Reihe von Fotos, die Camilas Schauspiel- und Kameratalent beweisen. Das Ex-Mitglied der Band Fifth Harmony versüßte sich und den Passagieren die Wartezeit am Flughafen mit einem kleinen Späßchen: Anstatt wie viele andere Stars vor den Pressefotografen zu fliehen, nutzte sie die Gunst der Stunde. Hier ein übertriebenes Duckface, da ein lasziver Blick über die Schulter, dann noch ein kurzes Tänzchen – Camila Cabello kann es einfach.

Kein Wunder. Nach ihrer Drittplatzierung bei der amerikanischen Ausgabe von The X-Factor im Jahr 2012 reiste die 21-Jährige mit den restlichen vier Mädels ihrer damaligen Band um die Welt und machte sämtliche rote Teppiche unsicher. Seit ihrem Fifth Harmony-Ausstieg Ende 2016 ist sie solo unterwegs. Und mit ihrer jüngsten Aktion hat die schöne Brünette wieder einmal bewiesen: Sie ist bodenständiger denn je und immer für ein kleines Späßchen zu haben.

Gee Rock / Splash News Camila Cabello im Sicherheitsbereich des LAX

Gabe Ginsberg/Getty Images for BET Fifth Harmony bei den The Players' Awards 2015 in Las Vegas

Gee Rock / Splash News Camila Cabello, Sängerin und Spaßrakete

