Diese Liebe ist auf der Anderen Seite gelandet... Nicht nur in der Serie Stranger Things sprühten zwischen den Charakteren Jonathan und Nancy die Funken! Auch im wahren Leben verliebten sich die Schauspieler Charlie Heaton (24) und Natalia Dyer (21) und wurden im Oktober 2016 ein Paar. Jetzt, nur anderthalb Jahre später, soll alles aus sein – der Serienstar soll sich von der Darstellerin getrennt haben.

Das berichtete ein Insider dem US-Magazin Life & Style: "Charlie hat mit Natalia Schluss gemacht. Ihr wurde das Herz gebrochen. Sie weiß nicht, was schief gelaufen ist." Die Trennung soll zwar einvernehmlich über die Bühne gegangen sein, glücklich sei die schöne Schauspielerin trotzdem nicht. Ihr Ex soll dem Insider zufolge wilde Partynächte genießen, um ihr zu zeigen, wie viel Spaß er als Single hat: "Die Feierei mit seiner Schwester versetzt Natalia einen Stich. Sie wurde einfach so zu den Akten gelegt."

Was das für die geplante dritte Staffel der Netflix-Mystery-Serie bedeutet, ist noch unklar. Schließlich haben sich die Rollen Nancy und Jonathan dort gerade erst gefunden. Glaubt ihr, die Trennung hat eine Auswirkung auf die Story? Stimmt ab!

Courtesy Netflix Natalia Dyer und Charlie Heaton bei "Stranger Things 2"

Anzeige

Lia Toby/WENN.com Charlie Heaton und Natalia Dyer bei den London Fashion Awards 2017

Anzeige

WENN.com Winona Ryder, Charlie Heaton und Natalia Dyer in "Stranger Things"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de