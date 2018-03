Da strahlt Sarah Lombardi (25) wie ein Honigkuchenpferd! Die Sängerin wagte sich in den vergangenen Wochen hinter den TV-Backofen im Sat.1-Format "Das große Promibacken". Mit ihren außergewöhnlichen Kuchenkreationen stach sie ihre Mitstreiter aus – und verzuckerte die Juroren rund um Enie van de Meiklokjes (43). Im großen Finale dann der riesige Triumph: Die DSDS-Zweitplatzierte ergatterte den begehrten goldenen Sieg-Muffin! Ihren Erfolg noch mal in der TV-Ausstrahlung zu sehen, trieb der Beauty in ihrer Instagram-Story fast wieder die Freudentränen in die Augen: "Vielen lieben Dank, dass ihr alle mit mir mitgefiebert habt. Ich habe am Ende sogar fast wieder angefangen zu heulen."



