Läuft da etwa doch noch was? Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24) bleiben in Sachen Liebe ein Rätsel. Erst vor einem halben Jahr hatte sich die Schauspielerin von Rapper The Weeknd (28) getrennt. Wenig später waren Jelena dann wieder ein Paar. Doch offenbar nur kurz, wie sich zeigt: Das Liebesglück der beiden Sänger soll schon wieder vorbei sein – oder etwa doch nicht? Jetzt wurden die beiden dabei abgelichtet, wie sie geheimnisvolle Blicke austauschten!

Diese Pics lassen die Gerüchteküche erneut brodeln – und geben allen Fans des Traumpaares neue Hoffnung. Als Selena und Justin einen Gottesdienst verließen, warf die 25-Jährige ihrem angeblichen Ex nämlich einen vielsagenden Blick zu und musste daraufhin ununterbrochen schmunzeln. Sieht fast so aus, als würde zwischen den beiden Popstars doch noch was laufen.

Justin würde sich über eine neue Runde in der On-Off-Beziehung bestimmt freuen. Immerhin soll der "Sorry"-Interpret seit der Trennung ein emotionales Wrack sein und ist sogar schon öffentlich in Tränen ausgebrochen.

Jason Merritt/TERM / Staff Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAS 2011

Matt Winkelmeyer / Getty Selena Gomez bei den InStyle Awards

Xavier Collin / Image Press / Splash News Justin Bieber 2016

