Kaley Cuoco (32) ist im Hochzeits-Wahn! Erst im vergangenen November hat die The Big Bang Theory-Darstellerin einen Antrag von ihrem Freund Karl Cook bekommen. Und schon damals wurde deutlich: Die Schauspielerin hat das Hochzeits-Fieber gepackt! Ihr Liebster hatte die tränenreiche Reaktion der Blondine nämlich gefilmt und gleich ins Netz gestellt. Diese Begeisterung konnte Kaley offenbar noch nicht ablegen: Sie kann ihren großen Tag schon kaum erwarten!

In einem Interview mit dem Magazin People plauderte die 32-Jährige jetzt über die Beziehung zu ihrem Schatz und die Hochzeitsvorbereitungen. Eines wurde dabei allerdings sehr schnell klar: Der Fernsehstar ist bis über beide Ohren verknallt! "Es ist so großartig! Wir sind so aufgeregt, wir wollen eigentlich gar nicht mehr länger warten. Wir wollen das beide so sehr", verriet sie. Vor allem, als es um ihren Verlobten ging, kam die TV-Beauty aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Wir sind gleich. Unsere Ansichten sind gleich. Unsere Moralvorstellungen sind gleich. Er ist der perfekte Partner für mich."

Erst vor zweieinhalb Jahren hatte Kaley sich von ihrem ersten Mann Ryan Sweeting (30) getrennt. Nur etwa ein halbes Jahr später hatten sie und Karl ihre Liebe dann öffentlich gemacht.

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Karl Cook

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Karl Cook

Anthony Harvey/Getty Images Kaley Cuoco und Ryan Sweeting bei den Glamour Women Of The Year Awards

