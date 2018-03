Er war ihr Fels in der Brandung! Seit Kurzem liegt Moderator Daniel Hartwich (39) mit einer fiesen Grippe im Bett. Kein Geringerer als Talkmaster Oliver Geissen (48) wird deshalb kommenden Freitag für den smarten Quasselkönig das Let's Dance-Mikrofon anhauchen. Eine Person kann die Rückkehr des gut gelaunten Brillenträgers aber bereits jetzt kaum erwarten: Moderationsneuling Victoria Swarovski (24) ist über den Ausfall ihres Quatschbeistands zutiefst bedrückt!

In ihrer Instagram-Story lässt die Kristallerbin ihrem flach liegenden Bühnenbeistand süße Genesungswünsche zukommen: "Lieber Daniel, werde ganz schnell wieder gesund, wir schicken dir ganz viele Gesundheitsbussis und wir werden dich natürlich vermissen am Freitag." Obwohl die Blondine für ihre erste Show einiges an Kritik einstecken musste, ist sie in dem Video ganz und gar nicht auf sich selbst bedacht. "Bleib aber schön im Bett liegen, gell", weist sie Daniel an.

Ob Vicis neues Ritual ihr das Lampenfieber genommen hat? Wie die Strahlefrau ausplauderte, werde sie vor jeder Sendung gemeinsam mit ihrer Mutter beten. Ein türkisches Auge soll ihr zudem Glück bringen und böse Blicke abwehren.

© RTL / Stefan Gregorowius Oliver Geissen bei DSDS

Lukas Schulze / Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in der Auftaktfolge von "Let's Dance" 2018

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski

