Jessica Paszka (27) hat das große Let's Dance-Los gezogen – zumindest in ihren Augen. In der Auftaktfolge wurde die Rosenkönigin mit Profiztänzer Robert Beitsch (26) zusammengewürfelt. Dieses Glück kann die Strahlefrau bis heute kaum fassen: "Es ist wirklich richtig schön, mit jemanden zu trainieren, den man auch echt gerne hat und mit dem man gerne Zeit verbringt und von dem man gerne lernt, deswegen strahle ich so”, lässt sie ihrer Freude in ihrer Instagram-Story freien Lauf.



