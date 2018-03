Endlich gibt es Gewissheit über die Paarkonstellationen auf dem Parkett! Am Freitag startete die elfte Staffel Let's Dance und die Stars erfuhren auch, welcher Profi ihnen in den nächsten Wochen das Tanzen lehrt. Zum Beispiel nimmt sich Coach Robert Beitsch (26) der Bachelorette-Lady Jessica Paszka (27) an. Über diese Kombination freuen sich beide total, wie sie Promiflash verraten haben: Es hat sofort geknistert!

Die Chemie zwischen Jessi und Robert passt einfach und das hat einen großen Vorteil, wie der 26-Jährige im Interview schwärmte: "Man muss sich verstehen, weil man angespannt wird. Man wird auch aggressiv und wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann kann man das verstehen und wegstecken." Die Harmonie zwischen Tanzpartnern sei eine tolle Grundlage, um intensiv zu arbeiten.

Die 27-Jährige war genauso happy: "Es hat schon in den ersten paar Minuten, Stunden, die wir miteinander verbracht haben, gefunkt." Sie ist froh über diese Zuteilung: "Ich gehe stark davon aus, dass die Entscheider da schon ein Auge draufgelegt haben." Wie findet ihr denn das Team? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Lukas Schulze/Getty Images Jessica Paszka und Robert Beitsch in der Auftaktshow von "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Victoria Swarovski, Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Teilnehmerin Jessica Paszka

