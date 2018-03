Da ist wohl einer im absoluten Flirt-Rausch! Nick Jonas (25) lässt in letzter Zeit anscheinend nichts anbrennen und wird immer wieder mit verschiedenen Frauen in Verbindung gebracht. Zunächst gab es Dating-Gerüchte um ihn und Demi Moore (55). Dann wurde er mit einem unbekannten Mystery-Girl beim Knutschen erwischt, das sich schnell als australische Studentin entpuppte. Nun soll der Sänger mit "Westworld"-Darstellerin Angela Sarafyan turteln!

Offensichtlich hat Nick in letzter Zeit eine Schwäche für ältere Frauen entwickelt. Hollywood-Star Demi ist immerhin stolze 30 Jahre älter als der Jonas Brothers-Musiker. Während sein australisches Knutsch-Date genauso alt war wie er selbst, soll er es nun wieder auf eine ältere Lady abgesehen haben. Wie Us Weekly berichtet, bandele der 25-Jährige gerade mit der 34-jährigen Schauspielerin Angela an. Ob er aber ernste oder doch nur freundschaftliche Absichten habe, sei noch nicht klar.

Die zwei haben sich durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Beide haben denselben Stylisten. Ob der Modeprofi in diesem Fall wohl auch Amor gespielt hat?

Jamie McCarthy/Getty Images for EJAF Angela Sarafyan, Schauspielerin

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Nick Jonas bei den Grammy Awards 2018

Anzeige

Jamie McCarthy; Gustavo Caballero / Getty Images Demi Moore und Nick Jonas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de