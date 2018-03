Die "Man of the Woods"-Tour ist gestartet. Justin Timberlakes (37) erster Halt: Toronto. Dort gab der Musiker alles, um sein Publikum zu begeistern – und zwar nicht nur bei seiner Performance, sondern auch danach. Um den gelungenen Tourneeauftakt zu feiern, gönnten sich Justin und seine Band eine Runde Schnaps. Doch der 37-Jährige vergaß auch seine Fans in der ersten Reihe nicht. Kurzerhand versorgte der Hit-Interpret auch sie mit Shots, sodass sie alle gemeinsam anstoßen konnten!



