Wie im Märchen! Sila Sahins (32) Leben erinnert zur Zeit an einen Film aus der Romantik-Sparte. Die Schauspielerin verliebte sich Hals über Kopf in Profikicker Samuel Radlinger (25). Nur wenige Wochen später hielt der attraktive Sportler um die Hand der Schauspielerin an. Mittlerweile wartet das verliebte Ehepaar in seiner neuen Heimat Norwegen auf die Ankunft des ersten gemeinsamen Kindes. Jetzt teilte Sila einen Schnappschuss ihres werdenden Mamaglücks. Bei dieser Kulisse wird ihr immer größer werdender Babybauch fast zur Nebensache!

Was für eine Szenerie! Sila steht seitlich vor einer großen Fensterfront. Die Scheiben trennen sie von einem weitläufigen See. Weiter im Hintergrund schimmern Berge. Das gesamte Bild ist in eine orange Abenddämmerung getaucht. Der Romantik-Overkill des Instagram-Pics: Im Wasser unter der baldigen Mama schwimmen auch noch entspannt ein paar Schwäne vorbei. Was an diesem Foto aber eigentlich Aufmerksamkeit erhalten sollte: Silas Babybauch, den der Ex-GZSZ-Star mit einer Hand umschließt. Der macht sich mittlerweile nämlich richtig bemerkbar.

In wenigen Monaten werden die beiden zu dritt sein. Am 21. Februar machte Sila ihre Schwangerschaft überglücklich öffentlich. Der erste Sahin-Radlinger-Spross soll im Juli zur Welt kommen. Wie gefällt euch der Babybauch-Shot? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Sila Sahin in Norwegen

Sila Sahin und Samuel Radlinger am Berg Fløyen in Norwegen

Sila Sahin

