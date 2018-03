Stolz auf den Erfolg der Kollegin! In der letzten Folge des Casting-Urgesteins Germany's next Topmodel sorgte Caro Daur (23) als Gast-Jurorin mit ihrer "Elevator-Challenge" für eine kleine Überraschung im TV. Das freute nicht nur die Fans der Instagram-Beauty, sondern sorgte auch bei Caros Kollegen für Begeisterung: Mrs. Bella, die selbst bereits ein GNTM-Gastspiel hatte, ist Feuer und Flamme für die Influencerin!

Auf der GLOW-Convention in Dortmund erklärte die Beauty-YouTuberin, warum sie Caros Auftritt in der Show von Heidi Klum (44) so erfreut hatte. "Sie hat es einfach verdient. Sie arbeitet hart dafür, dass sie das erreicht hat – und zwar ganz alleine. Das finde ich total toll", sagte die Videoproduzentin im Promiflash-Interview. Caros GNTM-Moment ist dabei nur eines von vielen Highlights der Bloggerin, die unter anderem schon mit Topmodels wie Karlie Kloss (25) in Paris unterwegs war.

Nun darf die Netzgröße also auch Heidi zu ihren Bekanntschaften zählen. Mit der Castingshow der Modelmama verbindet auch Mrs. Bella eine ganz persönliche Erfahrung. "Ich war ja tatsächlich auch schon als Co-Jurorin dort. Es ist superaufregend", erinnerte sich die Schmink-Expertin an ihren Einsatz vor zwei Jahren, bei dem sie mit der Jury Models für einen Maybelline-Job bei der Berlin Fashion Week auswählen musste.

Instagram / mrsbella YouTuberin Mrs. Bella

Anzeige

John Sciulli/GettyImages Bloggerin Caro Daur

Anzeige

Instagram / heidiklum Michael Michalsky, Heidi Klum und Thomas Hayo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de