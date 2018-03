Käpt' Blaubär gibt seinen Segen! Bei der Kuppelshow Der Bachelor ging der Enkel von Wolfgang Völz (87) auf Liebessuche. Zusammen mit der berühmten Balletttänzerin Roswitha ist die Synchronstimme des Geschichten erzählenden Seebären seit 62 Jahren verheiratet und inspirierte Daniel (33) dazu, die wahre Liebe zu finden. Nachdem er 24 Kandidatinnen kennenlernte, entschied sich sein Herz am Ende für Kristina Yantsen. Auch nach den Dreharbeiten sind die beiden immer noch ein Paar und auch Oma und Opa Völz sind sehr glücklich mit der Wahl ihres Enkels.

Selbstverständlich hat der Familienmensch sein persönliches Rosengirl den Eltern seiner Mutter schon vorgestellt. Gegenüber Bild verriet der Rosenkavalier, wie sie auf seine Auserwählte reagiert haben: "Meine Großmutter ist ja auch Tänzerin, daher hat Kristina direkt gepunktet und mein Großvater meinte auch, sie sei eine ganz Süße." Klingt ganz danach, als sei das temperamentvolle Model in die Familie aufgenommen.

Doch auch wenn seine Großeltern Kristina schon ins Herz geschlossen haben, geht das Bachelorpaar ihre Beziehung erst einmal ruhig an. Während Daniel wieder in seinen Wilmersdorfer Kiez in Berlin und damit in die Nähe von Wolfgang und Roswitha gezogen ist, bleibt die Tänzerin weiterhin in Essen.

Andreas Rentz / Getty Images Wolfgang und Roswitha Völz beim Berliner Presseball 2010

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen, Bachelor-Paar 2018

