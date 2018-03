Endlich hat sie auch den Namen verraten! Goodbye Deutschland-Star Peggy Jerofke ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mama einer Tochter geworden: Am 14. März kam das kleine Wunder zur Welt und wurde direkt allen Followern vorgestellt. Mithilfe einer künstlichen Befruchtung hatten sich die TV-Bekanntheit und ihr Angebeteter Steffen Jerkel ihren lang ersehnten Babywunsch erfüllt. Gegenüber Promiflash hat Peggy nun exklusiv verraten, auf welchen Name ihr neugeborener Spross hören wird!

Schon wenige Tage vor der Geburt hatten Peggy und Steffen ihre Follower mit einem kleinen Kettchen auf die Folter gespannt: Darauf war ganz filigran die Abkürzung "J.J." eingraviert. Wie die Auswanderin jetzt Promiflash verriet, fängt der Name ihres Töchterchens tatsächlich mit diesen Buchstaben an. "Der Name unserer Kleinen ist Josephine. Wir nennen sie J.J.", freute sich die frischgebackene Mutter.

Ihr kleiner Spross wird ab sofort gemeinsam mit seinen erfolgreichen Eltern auf der Sonneninsel Mallorca aufwachsen. Bereits 2007 wanderte das Paar auf die spanische Baleareninsel aus und baute sich dort eine eigene Existenz mit mehreren Bistros und Restaurants auf.

Facebook / Peggy Jerofke Peggy Jerofkes und Steffen Jerkels Tochter

Privat Namensarmband von Peggy Jerofkes Tochter

Peggy Jerofke Steffen Jerkel und Peggy Jerofke in Las Vegas

