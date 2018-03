He kissed a girl and he... didn't like it? In den USA startete vor Kurzem eine neue Staffel von "American Idol", dem amerikanischen Pendant zu DSDS. Dank Jurorin Katy Perry (33) und dem Kandidaten Benjamin Glaze wird die Sendung schon nach der ersten Folge heiß diskutiert. Der Grund: Die Jurorin nutzte das Casting schamlos aus und verpasste dem bis dahin ungeküssten Teenager einen mehr oder weniger ungewollten Schmatzer auf den Mund. Jetzt meldete sich der Nachwuchskünstler zum ersten Mal nach der frontalen Knutschattacke selbst zu Wort!

In den ersten Minuten nach dem Kuss schien Benjamin noch auf Wolke sieben zu schweben. Ganz so wohl fühlte sich der Kassierer dann aber offenbar doch nicht. "Ich wollte mir diesen besonderen Moment für meine erste Freundin aufheben. Ich wollte, dass er etwas ganz Besonderes wird", erklärte der 19-Jährige der New York Times. Er komme aus einem sehr konservativen Elternhaus und hatte eigentlich eine sehr genaue Vorstellung von seinem ersten Kuss. Dass dieser mit einer fremden Frau vor einem Millionenpublikum stattfinden würde, entsprach schlussendlich wohl nicht ganz seiner Vorstellung.

Doch trotz aller Zärtlichkeiten von Seiten der Jury kam der Sänger beim Casting nicht weiter. Ein Gutes hatte der Kuss dennoch: Benjamin ist der Meinung, dass ihm der Knutscher zu mehr Bekanntheit verholfen hätte und somit auch seiner Musikkarriere auf die Sprünge helfen könnte. Außerdem hätte er inzwischen entschieden, dass der Kuss mit der Sängerin nicht zähle.

