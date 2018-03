Was für eine ungewöhnliche Liebesgeschichte! Erst vor wenigen Stunden wurde überraschend bekannt, dass Ex-Germany's next Topmodel-Starlet Nathalie Volk (21) und ihr Schatz Frank Otto (60) sich kürzlich verlobt haben. Die Turteltauben trennen fast 40 Jahre Altersunterschied – doch das hielt den Unternehmer nicht von der Frage aller Fragen ab. Im Gegenteil: Das Geburtsdatum seiner superjungen Liebsten hat für ihn keine entscheidende Bedeutung!

Für ihn zählen nur die wahren Gefühle: Wie der Sohn des Versandhaus-Gründers Werner Otto jetzt im SWR-"Nachtcafé" erklärte, war ihm das Alter seiner Herzdame zu Beginn ihrer Beziehung nicht bekannt – störte ihn anschließend jedoch auch nicht. "Als ich es wusste, habe ich ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht. Aber aus meinem Umfeld bekomme ich eigentlich nur freundliche Reaktionen!" Negative Kommentare zu seiner blutjungen Verlobten beachte er nicht – eine besondere Meinung sei ihm aber wichtig gewesen: "Als ich dann ihre Mutter kennengelernt habe, die 13 Jahre jünger ist als ich, war es eigentlich wie immer: Ich war aufgeregt und habe versucht, einen guten Eindruck zu machen. Das hat eigentlich auch gleich ganz gut geklappt."

Nathalie hingegen scheint die Reife ihres Bald-Ehemanns zu genießen: "Die Jungs, die ich vorher kannte, waren oft fies zu mir – er war aber immer nett, hat mir Blumen geschenkt!", schwärmte sie über ihren Zukünftigen. Denkt ihr, dass das Alter bei der Liebe eine Rolle spielt? Stimmt in der Umfrage ab.

SWR/Baschi Bender Nathalie Volk und Frank Otto im SWR-Studio

Cinamon Red/WENN.com Frank Otto, Nathalie Volk und ihre Mutter Viktoria in Hamburg

Cinamon Red/WENN.com Nathalie Volk und Frank Otto beim Deutschen Radiopreis in Hamburg

