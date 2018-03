Sie werden so schnell groß! Erst eine Woche ist es her, dass Prinzessin Adrienne von Schweden das Licht der Welt erblickt hat. Und schon hat das dritte Kind von Prinzessin Madeleine (35) und Ehemann Chris O'Neill (43) einen Schopf voller dunkler Haare. Das zeigt das neueste Foto des kleinen Wonneproppens, das seine Mama via Social Media mit der Welt teilte. Ganz entspannt verschläft das Prinzesschen seine ersten Lebenstage und könnte dabei nicht knuddeliger aussehen!

Auf dem Instagram-Foto von Mutti Madeleine schlummert die kleine Maus auf einer kuscheligen Felldecke, dick eingepackt in ein rosafarbenes Jäckchen. Ihre winzigen Füße ragen unter dem berühmten Strickwerk hervor, das schon ihre Schwester Leonore (4) kurz nach der Geburt warm hielt: die legendäre Handarbeitsdecke mit Zopfmuster in zartem Rosa.

Auch Fotos von den Geschenken, die Adrienne erhalten hatte, veröffentlichte die stolze Dreifachmami. Der pinkfarbene Bär in einem Luftballon mit der Aufschrift "Baby Girl" wird sicher mal der beste Freund der Kleinen. Die roséfarbenen Rosen hat sich dafür bestimmt die Mama unter den Nagel gerissen. Ob sich das Farbthema auch im Kinderzimmer der Prinzessin so fortsetzen wird? Was denkt ihr?

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden in Stockholm

Christopher O'Neill Prinzessin Leonore von Schweden

Instagram / hrh_princess_madeleine Prinzessin Adrienne von Schweden

