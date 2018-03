Mit Liebeskummer auf dem roten Teppich? Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) bleiben in Sachen Liebe ein Rätsel. Erst vor einem halben Jahr hatte sich die Schauspielerin von ihrem Ex The Weeknd (28) getrennt. Kurz danach kam sie dann wieder mit dem Biebs zusammen. Jetzt soll aber auch dieses Liebes-Glück schon am Ende sein. Vor allem der "Sorry"-Interpret hat an dieser Trennung offenbar zu knabbern: Bei seinem ersten Red-Carpet-Auftritt wirkte er geradezu deprimiert!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de