Das Alter ist auch nur eine Zahl! Angelina Jolie zählt mit ihren vollen Lippen, den großen blauen Augen und der Wallemähne wohl zu den heißesten Schauspielerinnen der Welt. Doch auch für die Beauty bleibt die Zeit nicht stehen: Sie ist inzwischen 42 Jahre alt. Das Reiferwerden macht der Sechsfach-Mama jedoch keine Angst – im Gegenteil: Die "Maleficent"-Darstellerin freut sich sogar über das Älterwerden!

"Natürlich sehe ich mich altern und ich liebe es! Denn das bedeutet, dass ich lebe", offenbart Angelina jetzt im InStyle-Magazin. Natürlich gibt es auch kleinere Schönheitsmakel, die die Oscar-Gewinnerin nicht an sich mag, so wie Pigmentflecken nach den Schwangerschaften. Darüber definiere sie sich aber nicht – vielmehr erkenne die Brünette an ihrem Körper die schönen Erinnerungen ihres Lebens wieder: "Es ist mehr, dass ich meine Familie in meinem Gesicht sehe."

Ihre Liebsten stehen bei dem Hollywood-Star immer an erster Stelle. Besonders ihren drei Töchtern möchte Angelina eine wichtige Weisheit über Beauty mit auf ihren Lebensweg geben. Im ELLE-Interview gab die Ex von Brad Pitt (54) preis, dass sie ihre Mädels nicht zu Schönheitsköniginnen, sondern zu smarten Frauen erziehen will. "Ich erzähle ihnen: 'Was dich von anderen unterscheidet, ist das, was du für andere tun willst. Jeder kann ein Kleid anziehen und sich schminken. Es ist dein Verstand, der dich definiert'", erklärte die Vollblutmama.

Sheri Determan/WENN.com Angelina Jolie, Schauspielerin und Regisseurin

Brian To / WENN.com Angelina Jolie bei den Critics' Choice Awards 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Angelina Jolie mit Shiloh, Vivienne, Knox und Zahara

