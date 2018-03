Braucht Gigi Hadid (22) eine Netz-Pause? Das Model macht gerade eine schwere Zeit durch: Nach zwei Jahren On-Off-Liebe gehen die Beauty und Ex-One Direction-Hottie Zayn Malik (25) getrennte Wege! Während sich ihr Verflossener seitdem mit einer Ladung Instagram-Selfies und Co. vom Bruch ablenkt, hält sich der Victoria's Secret-Star eher bedeckt auf Social Media. Hat die Fashionista etwa keine Lust mehr aufs Netz-Vergnügen? DIESES Statement lässt das jetzt vermuten!

Denn Gigi ließ sich jetzt mit einer deutlichen Stellungnahme von Paparazzi ablichten. In den Straßen New Yorks hielt die 22-Jährige auf dem Weg zu ihrem Appartement ihr Phone in der Hand – und auf den Handyrücken hatte sie eine klare Botschaft geklebt: "Social Media gefährdet ernsthaft Ihre mentale Gesundheit!" Ein lustiger Gag – oder eher brutaler Ernst? Schließlich muss sich die Schwester von Bella Hadid (21) tagtäglich Kritik und Anfeindungen auf ihren sozialen Plattformen stellen. Ob die Blondine wohl besonders schwer an Verrissen zur aktuellen Trennung zu knabbern hat?

Nur kurz nach der Liebes-Aus-Verkündung von Gigi und Zayn meldete sich die erst 15-jährige Schwester des Musikers auf ihrem Instagram-Account zu Wort. Mit Zeilen wie "Sei nicht wütend. Räche dich nicht. Sei besser. Viel besser" schießt sie anscheinend gegen die Ex ihres Bruders! Ob dieser Diss bei der Catwalk-Göttin wohl das Fass zum Überlaufen gebracht hat – und sie wohl nun eine Social-Media-Pause einlegen wird?

Christopher Peterson/Splash News Gigi Hadid zeigt einen Spruch auf ihrem Handy

Instagram / safaamalik Gigi Hadid, Zayn Malik und Safaa Malik

Bryan Bedder/ Getty Images Gigi Hadid, Topmodel

