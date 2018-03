Haben Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) in Wahrheit gar keinen Stress? Die Österreicherinnen haben sich als beste Freundinnen bei Germany's next Topmodel beworben. Doch schon nach den ersten Challenges krachte es ordentlich zwischen den beiden. Vor allem Vicis Vorwurf, Zoe wäre in ihrer Heimatstadt Wien für ihr reges Sexleben bekannt, schockte die Zuschauer. Die beiden ehemaligen GNTM-Kandidatinnen Brenda Hübscher (24) und Soraya Eckes zweifeln allerdings an der Echtheit des Zickenkriegs: Sie glauben, die Situation wäre ohne Kameras nicht dermaßen eskaliert!

Brenda und Soraya haben den Stress hinter den GNTM-Kulissen im vergangenen Jahr hautnah miterlebt. Daher wissen sie auch, unter welchem Druck die Mädels während des Modelabenteuers stehen: Da könne selbst die ein oder andere pikante Frage einen Streit auslösen. "Die Fragestellungen der Redakteure sind auch immer so eine Sache. Das muss man auch erst ein bisschen lernen. Die wollen natürlich alles aus einem rauskitzeln", erklärt Brenda im Promiflash-Interview.

Waren sich Zoe und Victoria also gar nicht bewusst, wie heftig ihre Aussagen für das Publikum klangen? Soraya ist auf alle Fälle fest davon überzeugt, dass sich die beiden aufgrund ihrer mangelnden TV-Erfahrung in hitzigen Momenten nicht unter Kontrolle hatten. "Sie sind selbst noch sehr jung und wissen nicht, wie sie sich in diesem Augenblick vor der Kamera präsentieren. Und sie sollten nicht vergessen, dass sie beste Freundinnen sind. Das sollten sie sich von keiner Show der Welt kaputtmachen lassen", meint die GNTM-Teilnehmerin von 2017.

