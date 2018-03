Let's Dance-Werbepausen: Während Zuschauer die lästigen Show-Unterbrechungen meist mit Pinkelpäuschen, Snack-Nachschüben oder wahllosem Herumgezappe überbrücken, geht die Action vor Ort dagegen weiter. Auch vergangenen Freitag passierte im RTL-Studio tatsächlich viel mehr, als Victoria Swarovskis (24) Kamera-Gebussel, Jessica Paszkas (27) schmerzgetränkten Gesichtsparaden oder Tina Ruland (51) und Vadim Garbuzovs (30) letztem gemeinsamen Schwung über die TV-Bühne. Mitten im Getümmel ließ sich Promiflash hautnah von Eindrücken berieseln und verrät: DAS sahen Zuschauer garantiert nicht in der Flimmerkiste!

Noch ein paar Minuten bis zur Live-Show: Zeit für ein Ritual, das die Tänzer schon seit Staffel eins pflegen. Vor jeder Sendung treffen sich die prominenten Tanzbären in der Bühnenmitte und auch dieses Mal rief einer "Let's" und der Rest des Tanzzirkels "Dance". Aber nicht nur die Personen im Scheinwerferlicht warfen nach der Begrüßung des Publikums die Hände in die Luft. Mitten in seinem Off-Screen-Programm fragte der Warm-Uper, wer im Publikum denn noch Single sei. Ein bekanntes Ärmchen flog sofort in die Luft – und zwar das von Dschungelkönigin Jennifer Frankhauser (25).

Über mehr Körperkontakt als die unfreiwillige Singlelady Jenny konnten sich die anderen Promis freuen: Während Motsi Mabuse (36), Jorge Gonzalez (50) und auch die Kandidaten in den Sendepausen ganz spontane Glückstänzchen auf der Bühne hinlegten, wurde nach jeder schlechten Kritik aber ebenso der gegenseitige Schmerz weggeknuddelt. Den Rekord für die meisten Schmusesessions hielten aber wieder einmal Rebecca Mir (26) und ihr Profitänzer-Ehemann Massimo Sinató (37) – und das nach mittlerweile zwei Jahren Tanz-Turtelei!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Lukas Schulze/Getty Images Jessica Paszka und Robert Beitsch in der Auftaktshow von "Let's Dance"

Anzeige

Lukas Schulze/Getty Images Die "Let's Dance"-Stars in der Kennenlern-Show

Anzeige

Brian Dowling / Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Maybelline Hot Trendsxhbition 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de