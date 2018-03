Steht Kendall Jenner (22) auf Frauen? Die Zweitjüngste des Kardashian-Jenner-Klans steht – wie all ihre Schwestern – in erster Linie im Rampenlicht. Was sie allerdings von Kim (37), Kylie (20) und Co. unterscheidet: Das Model gibt sich größte Mühe sein Liebesleben aus der Öffentlichkeit zu halten. Grund genug für zahlreiche Medien über die Sexualität der 22-Jährigen zu spekulieren. Mit einem neuen Interview will Kendall dem Gerede jetzt ein Ende setzen.

Für Kendall ist klar, weshalb sich so viele Gerüchte um ihr Liebesleben ranken: "Ich denke, die Leute vermuten es, weil ich nicht bin, wie meine Schwestern. Ich sage nicht: 'Schaut her, das bin ich und das ist mein Freund'", erklärte sie gegenüber der amerikanischen Vogue. Allerdings seien die Reporter auf einer völlig falschen Fährte: "Ich habe keine einzige lesbische oder bi-sexuelle Faser in meinem Körper." Ein kleines Hintertürchen ließ sich die Brünette dann aber doch offen. Sie betonte, sie sei offen für jegliche Art von Erfahrung. Habe sich in dieser Richtung nur noch nie wieder gefunden.

Ob Kendall nun vergeben oder doch Single ist, weiß man aktuell nicht so genau. Zuletzt soll sie Basketballer Blake Griffin (29) gedatet haben. Ein offizielles Liebesstatement gab es aber weder von der Laufstegschönheit noch von dem Sportler. Was haltet ihr von Kendalls Kommentar zu ihrer Sexualität? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Jamie McCarthy / Getty Images Die Kardashians: Khloe, Kris, Kendall, Kourtney, Kanye, Kim, Caitlyn und Kylie

Anzeige

Splash News Kendall Jenner und Blake Griffin

Anzeige

Dia Dipasupil / Getty Images Kendall Jenner bei einer Oscar-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de