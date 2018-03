Sie ist endlich wieder auf der großen Showbühne im TV! Helene Fischer (33) hat es vor wenigen Wochen gesundheitlich ordentlich erwischt: Ein übler Infekt knockte die Powerfrau für einige Konzerte aus. Nun feierte sie ihr TV-Comeback in der Show ihres Partners Florian Silbereisen (36) – bei "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung" lieferte Helene ihre gewohnt spektakuläre Show ab und überraschte prompt einen langjährigen Weggefährten! Ihre Performance kam aber nicht bei allen gut an!

Es war irgendwie ihr Abend: Obwohl andere Künstler überrascht werden sollten, drehte sich am Samstagabend doch alles um Helene und ihre fulminante Bühnenrückkehr. In Floris Show ehrte sie ihren Songschreiber und guten Freund Jean Frankfurter. Seit über 12 Jahren arbeitet das Duo nun schon zusammen und Jean ist von Tag eins an der Seite der Sängerin. Für diese erfolgreiche Zusammenarbeit bedankte sich die 33-Jährige mit einem Medley all ihrer Songs und brachte die Arena damit zum Beben.

Die Zuschauer waren nach diesem Auftritt allerdings etwas gespalten. "Kann es kaum erwarten, Helene wieder zu sehen!", "Also entweder bilde ich es mir ein oder Helene Fischer klingt irgendwie komisch heiser" oder "Die letzte halbe Stunde wird wieder die Helene Fischer Show. Dieser Sonderstatus ist einfach nur fies", waren nur einige der durchmischten Kommentare auf Twitter. Wie hat euch denn die blonde Beauty gefallen? Stimmt ab!

Jens Schlueter / Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter", 2016

Sascha Steinbach / Getty Images Helene Fischer beim RTL-Jahresrückblick 2016

Jens Schlueter/ Getty Images Helene Fischer bei der TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2016

