Er hat sich einfach unglaublich lieb! John Boyega feiert seinen 26. Geburtstag nur mit sich selbst. Er futtert eine fette Torte aus Schokolade ganz allein und singt sich selbst ein Ständchen, wie ein Video in seiner Insta-Story beweist. Das liegt aber nicht daran, dass er keine Freunde hat. Der Star Wars-Star ist momentan auf Tournee und promotet seinen neuen Action-Streifen "Pacific Rim 2: Uprising", der am 22. März in die Kinos kommt.



