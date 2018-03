So sieht Ablenkung aus! Das Rätsel um den Beziehungsstatus von Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) nimmt einfach kein Ende. Nachdem die zwei Tenniestars vor einigen Monaten erst ihr Liebes-Comeback gefeiert hatten, soll nun wieder alles vorbei sein. Kurz nach den Liebes-Aus-Gerüchten zeigte sich der Biebs vor einigen Tagen zutiefst deprimiert auf einem roten Teppich – auf ein Lächeln wartete die Pressemeute vergebens. Nun hat Justin wohl ein Ventil gefunden, um seinem Ärger freien Lauf zu lassen.

Am Samstagvormittag ging es für den Sänger zusammen mit Kumpels auf den Fußballplatz, wo die Jungs eine Runde kickten. Die Haare im Nacken zum Zopf zusammengebunden, gab der 24-Jährige auf dem Rasen alles und powerte sich offensichtlich richtig aus. Ob er sich so von seinem angeblichen Liebeskummer ablenken will? Immerhin hat ihn die sportliche Herausforderung zum Lächeln gebracht.

Das sah bei einer Filmpremiere kürzlich noch ganz anders aus. Dass es dem "Baby"-Interpreten alles andere als gut ging, war wirklich nicht zu übersehen. Den Tränen nahe, war der erste Auftritt nach den Trennungsgerüchten offenbar eine richtige Qual für ihn.

Pap Nation / Splash News Justin Bieber in Kalifornien

Pap Nation / Splash News Justin Bieber, Sänger

Jen Lowery / Splash News Justin Bieber bei der "Midnight Sun"-Premiere

