Sophia Thomalla (28) als nächste Rosenverteilerin? Wenn es nach Niklas Schröder und Sebastian Fobe (32) geht, auf jeden Fall! Vergangenes Jahr kämpften die beiden bei Die Bachelorette noch um die Gunst von Jessica Paszka (27), für Model Sophia würden sie allerdings glatt noch einmal mitmachen. Im Promiflash-Interview plauderten sie aus, warum sie so verrückt nach dem Model sind: "Sie ist einfach cool drauf, mit ihr will man Bier trinken, rauchen, Scheiße bauen und labern. Das wäre die beste Show der Welt!" Die Idee ist zugegebenermaßen nicht schlecht, allerdings gibt es an der Sache auch einen Haken: Sophias aktueller Beziehungsstatus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de