Prinz Harry (33) ist ein wahrer Märchenprinz! Er will vor seiner Heirat mit der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle (36) keinen Ehevertrag unterschreiben, wie die Daily Mail wissen will. Dabei ist er doch über 34 Millionen Euro schwer und die Beauty bereits einmal geschieden. Aber er glaube an die wahre Liebe und auch sein Bruder William (35) habe ohne Ehevertrag geheiratet. Wer hätte gedacht, dass die Windsor-Brüder so romantisch sind?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de