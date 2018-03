Ob dieses Bild es wohl ins Familienalbum schaffen wird? Kim (37), Kourtney (38) und Khloe Kardashian (33) sind nicht nur Schwestern, sondern meistens auch beste Freundinnen. Und die gehen bekanntlich gerne auch gemeinsam aufs Klo. Ein Selfie vor dem Spiegel gehört bei den Insta-Queens selbstverständlich dazu. Bei diesem schönen Schnappschuss hat Kourt Timing bewiesen und ihre zwei Schwestern im günstigsten Augenblick erwischt.

Einer muss es ja machen – nach diesem Motto schien die Älteste des Kardashian-Klans gehandelt zu haben, als sie kurzerhand ein Pic von sich und ihren nichts ahnenden Schwestern auf einer öffentlichen Toilette knipste. Ihr Meisterwerk, das sie selbst in lässiger Pose im Collegeblazer zeigt, postete die 38-Jährige auf ihrem Instagram-Account unter dem Titel: "Wenn niemand anderes eins macht". Neben dem mürrischen Blick von Kim beim Händewaschen zieht besonders die hochschwangere Khloe das Augenmerk auf sich: Ungeniert zupft sie sich die Hose am Schritt zurecht.

Wie der abgelichtete Toilettenschlüssel neben Kim verrät, scheint sich das KUWTK-Trio die Zeit im Promi-Hot Spot Jams vertrieben zu haben. Das schicke Restaurant liegt direkt am Central Park in New York in der Nähe vom Plaza Hotel. Ein relaxter Ladys-Brunch vielleicht? Dies wäre wahrscheinlich genau das Richtige für die 38-Jährige, denn angeblich soll es mit ihrem Toyboy Younes Bendjima gerade ein wenig kriseln.

Kourtney Kardashian/Instagram Kim und Kourt genießen zwei Eiscremebecher

Anzeige

Instagram/kourtneykardash Kourtney und Kim Kardashian beim Essen

Anzeige

Getty Images / Ethan Miller Khloe, Kim und Kourtney Kardashian bei Kims Geburtstagsparty 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de