Der kleine Racker ist endlich auf der Welt! Vor wenigen Stunden gaben die Eheleute Ana Ivanovic (30) und Bastian Schweinsteiger (33) via Instagram bekannt, dass ihr lang ersehnter Nachwuchs endlich geboren wurde. Der Mini-Schweini ist ein Junge, wie das Traumpaar in den Kommentaren zu seinen geposteten Schnappschüssen aus dem Krankenhaus verriet. “Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge! Worte können die Freude und das Glück nicht beschreiben, die wir gerade in unseren Herzen fühlen", beschrieb Ana begeistert ihr neu gewonnenes Familienglück. Den Namen ihres Spatzes halten die beiden indes aber noch unter Verschluss.



