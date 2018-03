Doppelbelastung für Iris Mareike Steen (26)! Gerade macht die Schauspielerin das Let's Dance-Tanzparkett unsicher. An der Seite von Christian Polanc (39) trainiert die Berlinerin rund um die Uhr. Aber damit nicht genug: Selbstverständlich darf auch ihre GZSZ-Rolle der Lilly Seefeld nicht zu kurz kommen. Auf Instagram verrät sie: "Morgen wird so ein bisschen hin und her, weil ich erst drehe und dann trainiere und dann drehe und dann trainiere, aber so wird es nicht langweilig." Von dem Dauerstress lässt sich die Blondine trotzdem nicht unterkriegen!



