Ist etwa schon wieder Halloween? Nein, aber Everly Tatum (4) braucht keinen besonderen Anlass, um sich kreativ auszutoben! Das kleine Töchterchen von Hollywood-Hero Channing Tatum (37) und seine Frau Jenna Dewan Tatum (37) liebt es, zu malen – und zwar nicht nur mit Buntstiften: Da beide im Showbusiness zu Hause sind, ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr Sprössling eine Vorliebe für Make-up entwickelt hat. Jetzt verzierte Everly ihre Eltern mit viel Farbe – und der stolze Papa veröffentlichte ein Bild, das die Malkünste seiner Tochter beweist.

Auf Instagram postete der Schauspieler kürzlich ein Foto, auf dem er und seine Gemahlin nach einer Schminksession mit dem gemeinsamen Nachwuchs ihre bunt bemalten Gesichter präsentieren. "Das ist das Ergebnis, wenn eine kleine, tyrannische Feenkünstlerin sich an dir auslässt und dein Gesicht 'verschönert'", kommentierte Channing den Schnappschuss scherzhaft. Das Pic zeigt den Dear John"-Star mit weiß angepinselter Haut, Schnurrbart und Augenklappe, das Antlitz seiner Frau ziert ein lilafarbener Schmetterling. Ob die Kleine wohl schon fleißig für ihre Karriere als Make-up-Artist übt? Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass sie ihre Schminkkünste an ihren Eltern ausprobiert.

Auf seinem Instagram-Account gewährt der 36-Jährige seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Leben und in seinen Familienalltag. Jenna lernte er 2006 während der Dreharbeiten zum Tanzfilm "Step Up" kennen und lieben. Drei Jahre später gab sich das Paar das Jawort und krönte seine Liebe 2013 schließlich mit einem Baby. Längst gelten die beiden als das Traumpaar Hollywoods.

Bello / Splash News Everly Tatum, Tochter von Channing Tatum und Jenna Dewan

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Schauspieler Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum

Anzeige

Amazon Channing Tatum und Jenna Dewan in "Step up"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de