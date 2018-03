Sie genießt die aufregende Zeit in vollen Zügen! Anfang November entzückte Annemarie Carpendale (40) ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Wayne (40) erwartet die Moderatorin ihr erstes Kind. Schon damals wählte sie ihren Social-Media-Kanal, um diese frohe Botschaft zu verkünden. Seitdem hält sie ihre Community mit aktuellen Babybauch-Fotos auf dem Laufenden – und scheut sich dabei auch nicht vor nackter Haut!

Wie viele deutsche Promis nutzt auch Annemarie ihre Social-Media-Kanäle ab und an für Werbe-Posts. Doch bei ihrer neuesten Facebook-Produktplatzierung geht das beworbene Elektrogerät komplett unter. "Ich bin verliebt: Seppi, Kugel und ich – und der schönste Fernseher", versucht die TV-Beauty ihre Community auf das Prachtexemplar von Flatscreen-TV aufmerksam zu machen. Doch angesichts ihrer prallen Babykugel schaut wohl niemand auf das High-Tech-Teil – immerhin ist ihre wachsende Körpermitte dank eines Crop-Tops völlig hüllenlos!

Bis auf regelmäßige Babybauch-Pics hält sich Annemarie mit Details zu ihrer Schwangerschaft zurück. So ist beispielsweise nicht bekannt, in welchem Monat sich die 40-Jährige befindet. Was sagt ihr dazu, dass der TV-Star sich zum Thema Schwangerschaft in Schweigen hüllt? Stimmt im Voting ab!

P.Hoffmann/WENN.com Annemarie und Wayne Carpendale beim Deutschen Filmball

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im "Red"-Studio

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale bei "taff"

