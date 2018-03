Sie kann den Gedanken schon jetzt kaum ertragen. Der Alltag von Carmen (52) und Robert Geiss (54) wird sich schon bald um 180 Grad drehen: Ihre beiden Töchter Shania (13) und Davina (14) wollen unbedingt in ein Internat! Für die stolzen Eltern der selbstbewussten Blondinen eine herzzerreißende Situation. Besonders Carmen kann sich einfach nicht vorstellen, ihre zwei Mädels in fremden Händen zu wissen. In der heutigen Folge Die Geissens gibt sie zu: Sie will ihre Kinder eigentlich gar nicht ziehen lassen!

Zwischen Sandstrand, Palmen und Meerwasser wird die 52-Jährige plötzlich ganz sentimental. "Davinas Wunsch ist es wirklich, aufs Internat zu gehen. Ich brauche sie nicht mal zu überreden, sie zwingt mich", erklärt Carmen nachdenklich. Ob Shania und Davina noch in diesem, oder erst im nächsten Jahr auf das schweizerische Internat wechseln, steht zwar noch nicht fest, ihre Mama schmiedet aber schon jetzt fleißig Pläne: "Wir wollen uns dort was anmieten. Ich verliere dann beide Kinder auf einmal, das ist natürlich schwer. Aber wie gesagt, wir werden in der Nähe sein."

Auch Papa Robert macht der Gedanke, seine beiden Prinzessinnen bald nicht mehr rund um die Uhr um sich zu haben, zu schaffen. Angst, das Geschwisterpaar zu verlieren, hat er aber nicht. Robert ist sich sicher: Irgendwann müsse man Kindern den Freiraum gewähren, ihr eigenes Ding zu machen. Das machen die beiden Powergirls übrigens auch abseits der Schule: Davina bastelt fleißig an einer YouTube-Karriere, während sich ihre jüngere Schwester ganz dem Traum vom großen Model-Durchbruch widmet.

Becher/WENN.com Carmen und Robert Geiss, Reality-TV-Stars

RTL II, "Die Geissens" Davina Shakira Geiss, Robert Geiss, Carmen Geiss und Shania Tyra Geiss

RTL II Davina, Carmen und Shania Geiss in einer Gondel auf Langkawi

