Ewig kann das nicht mehr dauern! Erst kürzlich machte YouTuberin Maren Wolf (25) deutlich: Ihr aktuell größter Wunsch ist Nachwuchs. Von einer Babykugel fehlt bisher allerdings jede Spur. Promiflash traf den Web-Star jetzt zusammen mit Ehemann Tobias auf der Glow in Dortmund und hakte nach. Wie steht es um die Wolfsrudel-Planungen? "Wir wollen nicht nur einen dritten, sondern auch einen vierten Wolf. Also, wir wollen auf jeden Fall zwei Kinder haben", erklärte Maren strahlend. Ihr Liebster konnte sogar schon ein bisschen mehr verraten: "Manchmal passiert es so, wie es passiert. Sagen wir mal so: Wir sind gerade nicht aktiv dabei, aber wenn es passiert, dann passiert’s."



