Sie geht jetzt unter die Gastronomen! Sophia Wollersheim (30) wohnt schon seit einigen Monaten in der US-amerikanischen Traummetropole Los Angeles. Nachdem die Superblondine in den vergangenen Wochen mehr mit ihrem getunten Body inklusive XXS-Taille für Schlagzeilen sorgte, rückt sie nun mit ihrer beruflichen Laufbahn in den Fokus: Die Ex von Bert Wollersheim (66) hat den Schritt gewagt und sich eine Immobilie zugelegt – Sophia ist jetzt Restaurantbesitzerin!

Auf Instagram verkündete Sophia stolz ihren Coup: Ab sofort ist der TV-Star stolze Inhaberin eines vegetarisch-vegane Sushi-Restaurants im Städtchen Agoura Hills im Südwesten des Los Angeles County. "Endlich! Ich bin so glücklich mit euch das allererste Foto aus meinem Restaurant BeJi Sushi zu teilen", freute sich unter einem Schnappschuss, der sie strahlend in ihrem neuen Lokal zeigte. Angst, ihr Ruf in Deutschland könnte ihr einen Strich durch die Betriebsrechnung machen, hat sie aber nicht: "Hier gibt es keinen Neid, hier spielt es keine Rolle, wie viele Rippen man hat", erklärte Sophie im Interview mit Bild.

Noch ist ihr Laden allerdings nicht eröffnet. Die vollbusige Sophia ist aktuell noch auf der Suche nach geeignetem Personal, wie sie auf ihrem Instagram-Account weiter verriet: "Wir suchen motivierte Mitarbeiter!" Bis zum großen Opening soll es noch ein paar Wochen dauern. Die Wollersheim plant, ihr Restaurant bis Ende April startklar machen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim mit ihrem Geschäftspartner Dominik Jurczek

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim vor ihrem Restaurant BeJi Sushi

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Reality-TV-Star

