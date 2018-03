So ein besonderes Geschenk bekommt wirklich nicht jedes Paar. Schauspieler Miles Teller (31) und seine Model-Freundin Keleigh Sperry (25) verlobten sich im Sommer 2017 ganz romantisch während einer Safari in Südafrika. Mit dem afrikanischen Kontinent verbindet das Paar eine ganz große Liebe. Das wissen natürlich auch Keleighs Eltern, die ihre Tochter und ihrem Bald-Ehemann jetzt mit einer außergewöhnlichen Geste überraschten.

Keleigh begleitete ihre Eltern jetzt für Wohltätigkeitsarbeit nach Uganda. Sie ist die Botschafterin für "Wells of Life", die den Menschen in Afrika sauberes Wasser zugänglich machen möchte. Weil auch ihr Verlobter an diesem Projekt beteiligt ist, dachten sich Keleighs Eltern etwas ganz Besonderes für die beiden aus. Wie Miles' Liebste bei Instagram verkündete, benannten Keleighs Vater und Mutter einen frisch angelegten Brunnen, der 5.000 Menschen mit Wasser versorgen wird, nach dem Paar.

Gemeinsam mit den Kindern einer Schule, die sich direkt an dem "Miles Teller und Keleigh Sperry Brunnen" befindet, feierte die 25-Jährige gerührt das ungewöhnliche Verlobungsgeschenk und freute sich mit den Worten: "Worte können nicht meine Dankbarkeit und das, was in meinem Herzen vorgeht, nicht beschreiben. Miles und ich sind so dankbar. Danke Mama und Papa für das Geschenk. Miles und ich können es kaum erwarten, nächstes Jahr wiederzukommen und zu sehen, wie es das Leben der Menschen hier für immer verbessern wird."

Instagram / keleigh_sperry Keleigh Sperry und Miles Teller bei ihrer Verlobung in Afrika

Instagram / keleigh_sperry Keleigh Sperry in Uganda

Dia Dipasupil/Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

