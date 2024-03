Miles Teller versteht Kritik an "Michael Jackson"-Film nicht

Die Arbeiten an Michael Jackson (✝50) Biopic laufen derzeit auf Hochtouren. Aufgrund der Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger kritisieren viele Menschen das Projekt jedoch. Miles Teller (37), der die Rolle von Michaels damaligen Manager John Branca übernehmen wird, bezieht nun öffentlich Stellung zu der Kritik. In einem Interview mit Variety erklärt der 37-Jährige, dass er sich mit den Vorwürfen gegen Michael zwar auseinandersetze, jedoch trotzdem in dem Film mitspielen wolle. "Man bekommt nur eine gewisse Anzahl an Gelegenheiten in diesem Geschäft, um Filme zu machen", begründet er seine Entscheidung. "Ich bin wirklich begeistert, ein Teil davon zu sein. Ich denke, es wird die Leute umhauen", ergänzt der US-Amerikaner.

Auf seine Rolle will sich der "Top Gun: Maverick"-Star optimal vorbereiten. Dafür traf sich Miles sogar mit John persönlich. "Ich habe ein bisschen mit ihm herumgehangen", erklärt er im Variety-Interview. "Ich glaube, man versucht einfach, sich mit so vielen Informationen wie möglich zu überfluten", fügt der Filmstar hinzu. Auch mit dem Regisseur Antoine Fuqua (58) und dem Produzenten Graham King habe sich Miles bereits einige Male getroffen, um gemeinsam über das Projekt zu sprechen. Diese scheinen bei dem "Fantastic Four"-Darsteller ordentlich Eindruck gemacht zu haben. "Es ist wirklich ein unglaubliches Team involviert", schwärmt er.

Für die Rolle des Michael Jackson casteten die Verantwortlichen einen ganz besonderen Darsteller. Michaels Neffe Jaafar Jackson (27) wird in die Rolle des berühmten King of Pops schlüpfen. Via Instagram hatte der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson (69) bereits verraten, wie sehr er sich auf das Filmprojekt freue. "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, die Geschichte meines Onkels Michael zum Leben zu erwecken", hatte der 27-Jährige versichert.

Anzeige

Getty Images Miles Teller bei den Filmfestspielen in Cannes 2019

Anzeige

Getty Images Jaafar Jackson im Juli 2014

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de