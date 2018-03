Sie schweben noch immer auf Wolke sieben! Im Sommer 2017 gaben sich Motsi Mabuse (36) und Evgenij Voznyuk ganz still und heimlich das Jawort. Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben – wie sollte es auch anders sein – auf dem Parkett. Die Let's Dance-Jurorin und ihr Gatte sind nämlich schon seit mehreren Jahren ein Tanzpaar. Ob diese gemeinsame Leidenschaft ihre Liebe so stark macht? Ein aktueller Schnappschuss beweist: Die beiden sind verliebt wie am ersten Tag!

Bei diesem Anblick besteht kein Zweifel: Motsi und ihr Evgenij sind superglücklich miteinander. Auf ihrem Instagram-Account postet die Südafrikanerin jetzt ein niedliches Pärchenbild mit ihrem Liebsten. Während die 36-Jährige einen Knutschmund macht, schmiegt ihr Gatte sein Gesicht an ihre Stirn und schließt dabei genießerisch die Augen. Dazu schreibt die temperamentvolle Beauty: "Schönen Montag! Zum Glück habe ich mein persönliches Heizsystem, das mich vor der Kälte schützt!" Offensichtlich nutzen die beiden die eisigen Temperaturen für ein paar Extra-Kuscheleinheiten.

Dass die beiden heißblütigen Tänzer auch mal aneinandergeraten, ist für Motsi kein Problem. Das gehöre ihrer Meinung nach zu einer erfüllten Beziehung dazu. Trotzdem sei Evgenij der Mann, bei dem sie sich einfach fallen lassen könne.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

AEDT / WENN.com Motsi Mabuse, Tänzerin

Becher/WENN.com Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse bei der Goldenen Kamera 2018

