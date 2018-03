Dieser Umzug hatte es in sich! Voller Vorfreude wollten YouTube-Star Dagi Bee (23) und ihr Verlobter Eugen Kazakov vor Kurzem endlich ein neues Heim beziehen. Die Bauarbeiten in ihrer Traumwohnung haben dem Paar allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen des noch nicht verlegten Bodens mussten die beiden gleich zweimal umziehen! "Wir mussten in die untere Wohnung einziehen und dann zwei Wochen auf Matratzen nächtigen", verriet Dagi gegenüber Promiflash. Den zusätzlichen Stress konnten Dagi und Eugen dann aber zum Glück in ihrem Traumurlaub in Dubai verarbeiten. Ausnahmsweise kümmerte sich der Webstar dort mal nicht um seinen Video-Kanal.



