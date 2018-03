Superstar Chester Bennington (†41) wäre heute 42 Jahre alt geworden. Am 20. Juli 2017 hat sich der Linkin Park-Sänger in seiner Villa in Palos Verdes Estates das Leben genommen – er hinterließ sechs Kinder, seine Exfrau Samantha Olit und seine Frau Talinda Ann Bentley. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Suizid des Familienvaters meldet sich Talinda pünktlich zu Chesters Ehrentag auf Twitter: "Herzlichen Glückwunsch, mein liebster Chester. Von dem Tag an, an dem wir uns getroffen haben, hast du mich zum Besseren verändert. Heute ehre ich dich." Doch ihre Botschaft enthält noch mehr. Sie macht gleichzeitig auf die Initiative "320 Changes Direction" aufmerksam, die Menschen mit psychischen Leiden unterstützt.



