So viel Freude kann nur eine werdende Mama versprühen! In wenigen Wochen ist es so weit: Herzogin Kate (36) und Ehemann Prinz William (35) können ihr drittes Kind im Arm halten. Auch die großen Geschwister Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) freuen sich schon riesig auf den Familienzuwachs. Im April soll das Royal-Baby zur Welt kommen. Bei einem Termin am Dienstag in London strahlte Kate jetzt mit der Sonne um die Wette – und ihre Babykugel kann viel größer wohl nicht mehr werden.

Von Kopf bis Fuß in der Farbe der Hoffnung gekleidet, erschien die Hochschwangere bei einem Symposium in der englischen Hauptstadt. Den edlen, pastellgrünen Mantel mit passendem grünem Kleid von Designerin Jenny Packham wählte die 36-Jährige sicher nicht ohne Grund. Denn am 20. März ist Frühlingsanfang – und in diesem Jahr werden nicht nur neue Blüten im Garten der Herzogin sprießen, auch die Geburt des royalen Neuzugangs rückt immer näher.

Die kleine Charlotte war ebenfalls ein echtes Frühlingskind: Sie erblickte im Mai 2015 das Licht der Welt. In wenigen Wochen steht fest, ob sie und Bruder George sich über ein Schwesterchen oder Brüderchen freuen können.

Splash News / Zak Hussein Herzogin Kate bei einem Termin in London

Zak Hussein/Splash News Die Herzogin zu Besuch in der Reach Academy in Feltham, London

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George

