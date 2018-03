Sie hat den Baby-Glow! Herzogin Kate (36) ist momentan mit ihrem dritten Nachwuchs schwanger – und das bereits im achten Monat! Ihre wachsende Babykugel setzt die Ehefrau von Prinz William (35) immer wieder gekonnt in Szene. Auf einer Veranstaltung mit den bedeutendsten Mitgliedern der royalen Familie glänzte die baldige Dreifachmama nun erneut in einer stilvollen Robe – doch der eigentliche Blickfang war die enorme Kugel der Schönheit!

Zum britischen Commonwealth Day am 12. März versammelten sich die Mitglieder des Königshauses jetzt an der Westminster Abbey in London. Dabei strahlte Kate im knielangen, dunkelblauen Mantelkleid mit modischem Hut. Unter dem weiten Rock zeichnete sich die süße Wölbung ab – und die Brünette konnte kaum aufhören, sich den Bauch zu streicheln! Mit diesem kugelrunden Auftritt an der Seite ihres Liebsten stahl die Mama von George (4) und Charlotte (2) selbst der ganz in Weiß gekleideten Meghan Markle (36) und ihrem Verlobten Prinz Harry (33) die Show.

Ob Kate mit der Farbwahl ihres Outfits auch einen Hinweis auf das Geschlecht ihres Knirpses geben wollte? In letzter Zeit setzte die Royal-Dame auffällig oft auf Klamotten in Blautönen. Könnte das bedeuten, dass sie einen kleinen Sohn erwartet? Die Antwort auf diese Frage werden Fans wohl erst nach Geburt erfahren. Dann wird der Palast Genaueres zu dem neuen Spross der Königsfamilie bekannt geben.

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Kate und Prinz William am Commonwealth Day 2018 in London

Anzeige

WPA Pool / Getty Images Herzogin Kate beim Charity-Event "Place2Be"

Anzeige

Eddie Mulholland / Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Royal Variety Performance in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de