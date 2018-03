Wie steht es eigentlich um die Beziehungsstatus der begehrten Twins? Roman und Heiko Lochmann sind nicht nur dank ihres YouTube-Channels deutschlandweit bekannt – momentan stellen die Zwillinge in der aktuellen Staffel von Let's Dance ihr tänzerisches Können unter Beweis. Ob sie bei solch einem straffen Programm überhaupt noch eine Chance auf ein Liebesleben haben, verrieten die zwei 18-jährigen Netz-Stars jetzt in einem Interview.

Auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf feste Freundinnen. Den Grund für ihr Singledasein offenbarte Heiko nun im Gespräch mit Bunte: "Für Dates haben wir momentan keine Zeit." Neben den Proben für das Tanz-Format kümmerten sich sein Bruder und er auch immer noch um ihre Web- und Musikkarrieren. Erst vor wenigen Tagen kam ihr gemeinsamer neuer Song "Lava" raus – und am siebten September wird dann außerdem ihr neues Album #whatislife erscheinen.

Trotz all der beruflichen Herausforderungen und Strapazen haben die Vlogger aber noch lange nicht genug, wie Roman verdeutlichte: "Ein Traum wäre, in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln zu spielen. Vor unseren Fans zu singen, bedeutet uns alles." Auftritte vor tobendem Publikum würden süchtig machen, ergänzte Heiko.

Lukas Schulze / Getty Images Katja Kalugina, Roman Lochmann, Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / romanlochmann Die Lochis in New York

Anzeige

Thomas Lohnes / Getty Images for Madeleine Heiko und Roman Lochmann bei der Bambi-Verleihung in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de