Treibt Let's Dance einen Keil zwischen die unzertrennlichen Lochi-Brüder? Die YouTube-Twins Roman (18) und Heiko Lochmann (18) wagen sich in diesem Jahr auf das berühmte TV-Parkett – dabei gehen die Webstars als Konkurrenten ins Rennen. Spaßige Kampfansagen hatten sich die beiden zwar schon vor Beginn des Formats gemacht, doch nun scheint der Wettstreit den Zusammenhalt der Zwillinge wirklich auf die Probe zu stellen: Während der ersten Liveshow wirkten Roman und Heiko nicht mehr wie ein einträchtiges Geschwisterduo!

Promiflash beobachtete die gebürtigen Mainzer vor Ort im Studio. Besonders Roman schien wenig enthusiastisch: Als Heiko seinen Cha Cha Cha ablieferte, beäugte er ihn ernst und hatte im Gegensatz zu den anderen Promis weder Jubel noch Applaus für ihn übrig. Ob es an der Nervosität lag? Immerhin hatte Roman seinen großen Auftritt noch vor sich – und als er mit Katja Kalugina schließlich die Tanzfläche beben ließ, klatschte Heiko, der seine Performance bereits hinter sich hatte, für seinen Zwilling. Doch auch er wirkte dabei eher angespannt als begeistert.

Immerhin hatten es sich beide Online-Stars nicht nehmen lassen, ihre Auftritte gegenseitig an vorderster Front zu verfolgen. Währenddessen fiel jedoch auch auf: Roman und Heiko tuschelten jeweils die ganze Zeit mit ihren Tanzpartnerinnen Katja und Kathrin Menzinger (29). Am Ende erreichten beide Pokal-Anwärter die nächste Runde, auch wenn Heiko um seinen Einzug bis zuletzt zittern musste. Glaubt ihr, der "Let's Dance"-Wettstreit bringt die Lochis auseinander? Macht in unserer Umfrage mit.

Andreas Rentz / Getty Images Roman Lochmann bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Tanzpaar

Andreas Rentz / Getty Images Roman Lochmann und Katja Kalugina bei "Let's Dance"

