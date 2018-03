Intimes Futter-Geständnis von Jenny Frankhauser (25). Im Dschungelcamp verliert die YouTuberin ganze sechs Kilo. Einen Großteil davon nimmt sie nach der Down-Under-Tortur aber wieder zu. Im Promiflash-Interview erklärt die Busch-Siegerin, was ihr einen Strich durch die Rechnung macht: "Nach dem Dschungel bin ich so in eine Fress-Sucht verfallen, ich wurde richtig gierig und habe dann halt alles in mich reingestopft, was ich finden konnte und habe mich quasi selbst gemästet."



