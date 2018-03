Er lässt sich seine Lebensfreude nicht nehmen. Fußballstar Neymar Jr. (26) kuriert aktuell einen komplizierten Haarriss im rechten Fuß aus. Die Verletzung könnte ihm sogar die Teilnahme an der Fußball-WM im Sommer kosten. Doch der teuerste Spieler der Welt schuftet hart in der Reha und auch seine Stimmung ist wieder bestens: In seiner Instagram-Story stellt der Kicker jetzt sein einbeiniges Tanzkönnen unter Beweis. Der Brasilianer hat anscheinend richtig Lust bald wieder in ähnlicher Weise über den Platz zu tänzeln.



