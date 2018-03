Sie sind ein echtes Dream-Team! Model Larissa Marolt (25) und Schauspieler Sandro Kirtzel (27) stehen derzeit für die ARD-Telenovela Sturm der Liebe vor der Kamera. Allerdings spielen die beiden in der Soap kein Liebespaar, sondern die Geschwister Alicia und Paul Lindbergh. Bei einem Blick in ihre Social-Media-Kanäle wird deutlich: Sie verstehen sich auch abseits der Kamera wunderbar! Aber was macht die besondere Chemie zwischen den beiden Serien-Stars aus?

Im Promiflash-Interview schwärmt der 27-Jährige in den höchsten Tönen von seiner Serien-Schwester: "Sie macht es mir in dieser Hinsicht leicht. Wenn wir uns anschauen, dann haben wir ziemlich schnell einen Draht zueinander und machen schon Witze, bevor es eigentlich losgeht." Ihre Jokes machen die zwei TV-Darsteller aber nicht nur zum Spaß, sondern auch, weil sie dadurch besser in ihre Rollen rein kommen würden. "Und dann läuft es", erklärt der Soap-Star abschließend.

Der brünette Hottie spielt nicht nur den Bruder von Alicia, sondern auch den Schwarm von Désirée von Delft (33) alias Romy Ehrlinger. Ihre Liebesgeschichte könnte im Zentrum der kommenden Staffel stehen: "Es wird gemunkelt und wir hoffen es natürlich, dass es so wird – ob das wirklich so wird, das weiß ich nicht", erzählt Désirée im Gespräch mit Promiflash.

ARD/Bojan Ritan Alicia (Larissa Marolt) und Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) bei "Sturm der Liebe"

Instagram / larissa_marolt_official Sandro Kirtzel und Larissa Marolt spielen Paul und Alicia Lindbergh bei "Sturm der Liebe"

Dominik Bindl/Getty Images Désirée von Delft und Sandro Kirtzel, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

