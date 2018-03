Ein Mädchentraum wird wahr! Bereits in wenigen Wochen geben sich Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) endlich das Jawort. Auf diese Hochzeit musste vor allem der Prinz lange warten. Seine vorherigen Beziehungen scheiterten nicht selten an seinem Royal-Status und den damit verbundenen Verpflichtungen für seine Partnerin. Meghan hingegen wusste anscheinend schon vorher bestens Bescheid, worauf sie sich einlässt. Jetzt wurde nämlich bekannt, dass die Schauspielerin schon immer ein großer Fan des Königshauses war!

Die Autorin Katie Nicholl beschäftigte sich für ihr neues Buch Harry: Leben, Verlust und Liebe intensiv mit dem Leben des jüngsten Sprosses von Prinz Charles (69) und Prinzessin Diana (✝36) – und damit auch mit seiner großen Liebe Meghan. "Meghan wuchs schon mit viel Wissen über Diana auf und sah sich die royale Hochzeit auf Videokassette an", offenbarte die Adelsexpertin in ihrem Werk. Ihre Liebe zum britischen Königshaus bestätigten ihr gleich mehrere Freunde aus der Kindheit der Suits-Darstellerin. "Sie hatte ein Buch über Prinzessin Diana in ihrem Bücherregal. Ich weiß, dass die Königsfamilie schon immer etwas war, das sie faszinierte!", erinnerte sich Ninaki Priddy, eine Freundin aus Kindertagen.

Wenn das mal kein Happy End wie im Märchen ist: Als Bürgerliche und geborene Amerikanerin wird Meghan nun am 19. Mai tatsächlich Teil der angehimmelten Familie. Damit könnte sie auch schon bald zur Erweiterung dieser beitragen: Denn adeliger Nachwuchs des baldigen Ehepaars sei laut der Autorin bereits geplant.

Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry zu Besuch in Birmingham

Anzeige

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle beim Commonwealth Day 2018

Anzeige

PAUL GROVER/AFP/Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Meghan Markle und Prinz Harry am Commonwealth Day 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de