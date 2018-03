Sie fühlt mit ihren Schützlingen. Silvia Wollny (53) ist nicht nur ein ein bekanntes TV-Gesicht, sondern allen voran eine leidenschaftliche Vollblut-Mama. Die Familienmanagerin hat elf Kinder – und teilt ihre Erfahrungen jetzt mit jungen werdenden Eltern in der RTL II-Show "Wir bekommen dein Baby". Doch schon die ersten Minuten bei Celina (19) und Rene (20) erweisen sich für die leidenschaftliche Helferin für eine wahre Achterbahnfahrt: Silvia bricht in Tränen aus!

Die Wohnsituation der beiden macht der 53-Jährigen sichtlich zu schaffen. Von einer eigenen Wohnung können die schwangere Celina und ihr Freund bisher nämlich nur träumen: Das junge, arbeitslose Paar lebt mit Celinas Tochter aus einer früheren Beziehung in einem beschaulichen 16-Quadratmeter-Zimmer im Haus von Celinas Mutter. Im Hinblick auf die Geburt ihres zweiten Babys zu viel für Silvia: Unter Tränen fällt es ihr schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen: "Da haben Gefangene im Gefängnis mehr Platz. Das ist menschenunwürdig, was hier passiert."

Für Silvia der Anstoß, etwas zu tun. Zu viert in Celinas altem Kinderzimmer – für die TV-Mama ist das kein dauerhafter Zustand. Sie redet den hilflosen Eltern, die mit 750 Euro im Monat auskommen müssen, ins Gewissen. Besonders Rene, der seit seinem 13. Lebensjahr regelmäßig zu Drogen greift, wird mächtig in die Mangel genommen. "Ihr müsst was tun. Das geht so nicht", mahnt ihn die derbe Blondine. Gesagt, getan: Am Ende hat die Familie dank einer Renovierungsaktion ein eigenes Reich mit genügend Platz!

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny, Reality-Star

RTL II Silvia Wollny mit Celina und Rene bei "Wir bekommen dein Baby"

WENN Silvia Wollny mit Sarah Jane, Loredana, Lavinia, Calantha, Estefania und Peter

